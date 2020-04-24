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Ученые: Коронавирус остается в организме человека до 22 дней

Ученые из Чжэцзянского университета рассказали, что коронавирус может жить в организме человека после заражения до 22 дней. Самый большой период времени он остается в желудочно-кишечном тракте, повышая риск передачи через фекалии.
Ученые: Коронавирус остается в организме человека до 22 дней

По данным издания South China Morning Post, специалисты провели исследование и определили продолжительность жизни коронавируса в различных органических тканях и биоматериалах. В образцах, взятых из дыхательных путей, он сохраняется примерно 18 дней. В крови коронавирус может быть до 16 дней.
«Информация о продолжительности жизнедеятельности вируса полезна для медиков, которые берут образцы фекалий. Нередко коронавирус долгое время остается и в дыхательных путях, но только при тяжелом течении болезни. Также все зависит от иммунного ответа организма, который может ликвидировать вирус и вырабатывать антитела быстрее или медленнее», - рассказали ученые.

Лео Пун из лаборатории общественного здравоохранения Университета Гонконга пояснил, что риск передачи коронавируса через фекалии минимален, так как такой тип биоматериала крайне редко берется для исследований. Кроме того, они должны попасть на слизистую оболочку для того, чтобы вирус пробрался в организм.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:39

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