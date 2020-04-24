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«Мы пройдем это испытание»: Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением относительно коронавируса

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сделала официальное заявление. Своими мыслями по поводу коронавируса знаменитость поделилась в Instagram.
«Мы пройдем это испытание»: Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением относительно коронавируса

Заворотнюк понимает, что сейчас весь мир охвачен тревогой и беспокойством. Люди лишились возможности работать, общаться с друзьями, свободно перемещаться. Внуки волнуются за своих стареньких родственников, оказавшихся в группе риска, и мечтают услышать от властей: «Мы прошли это испытание».
«Вместе мы преодолеем все трудности и начнем смотреть иначе на все мироздание. Думаю, каждый будет с трепетом относиться к окружающему миру. Любите людей за то, что они занимают какое-то место в вашей судьбе! Берегите себя, желаю всем здоровья!» - написала Заворотнюк.

Фолловеры поблагодарили бывшую предпринимательницу за слова поддержки и в ответ пожелали ей сил, терпения, доброты в душе. Многие попросили автора пост передать матери, что фанаты продолжают молить Бога о ее здоровье.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:18

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