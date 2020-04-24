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В Антарктиде впервые обнаружили останки лягушки

В Антарктиде впервые в истории нашли останки лягушки. По словам специалистов, возраст костей рептилии может достигать 40 миллионов лет.
В Антарктиде впервые обнаружили останки лягушки

Останки лягушки были найдены во время раскопок на острове Сеймур. Он находится в самых северных широтах Антарктического полуострова. Специалисты отмечают, что гигантские земноводные могли обитать на территории континента более 200 миллионов лет назад. Останки обнаруженной лягушки отличаются от них, так как существо относилось к виду Calyptocephalellidae.
«Представители аналогичного семейства сейчас обитают во влажных условиях. Родиной Calyptocephalellidae считается Чили. Не исключено, что останки лягушки попали в Антарктиду еще до ее отделения от материковой части Южной Америки и Австралии. Только после этого на ее территории начали формироваться ледники и вечная мерзлота», - рассказали ученые.

Палеонтологи Шведского музея естественной истории в Стокгольме отмечают, что лягушки из данного семейства не могли выжить при отрицательных температурах. Не исключается, что останки представителя вида попали на континент в желудке птицы, добравшейся в Антарктиду из Австралии или Южной Америки в более поздний период.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:30

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