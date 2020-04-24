Собянин направил студентов медвузов на практику по борьбе с коронавирусом

«На врачей у нас учатся мотивированные ребята, осознанно выбравшие сложную профессию. Пусть внесут свой вклад в борьбу с пандемией и на практике посмотрят, как выглядит реальная медицина», - цитирует Собянина Telegram-канал Pdmnews.





В России нет свободных медицинских кадров. Перетягивать специалистов из региона в регион власти считают бессмысленным занятием. Для ликвидации дефицита персонала Собянин поручил Минобразованию и Минздраву организовать специализированную практику для студентов 4-5 курсов медвузов.Градоначальник поручил оценить обеспеченность аппаратами ИВЛ, СИЗ, медицинским оборудованием. В ближайшее время возле профильных клиник, таких как Коммунарка, развернут еще 5000 мест для больных КВИ.