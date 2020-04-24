Собянин направил студентов медвузов на практику по борьбе с коронавирусом
В Москве студенты медвузов пройдут практику по борьбе с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
В России нет свободных медицинских кадров. Перетягивать специалистов из региона в регион власти считают бессмысленным занятием. Для ликвидации дефицита персонала Собянин поручил Минобразованию и Минздраву организовать специализированную практику для студентов 4-5 курсов медвузов.
Градоначальник поручил оценить обеспеченность аппаратами ИВЛ, СИЗ, медицинским оборудованием. В ближайшее время возле профильных клиник, таких как Коммунарка, развернут еще 5000 мест для больных КВИ.
В России нет свободных медицинских кадров. Перетягивать специалистов из региона в регион власти считают бессмысленным занятием. Для ликвидации дефицита персонала Собянин поручил Минобразованию и Минздраву организовать специализированную практику для студентов 4-5 курсов медвузов.
«На врачей у нас учатся мотивированные ребята, осознанно выбравшие сложную профессию. Пусть внесут свой вклад в борьбу с пандемией и на практике посмотрят, как выглядит реальная медицина», - цитирует Собянина Telegram-канал Pdmnews.
Градоначальник поручил оценить обеспеченность аппаратами ИВЛ, СИЗ, медицинским оборудованием. В ближайшее время возле профильных клиник, таких как Коммунарка, развернут еще 5000 мест для больных КВИ.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:43