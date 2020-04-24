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В России у Volvo XC90 появилась расширенная базовая версия

В России появится расширенная базовая версия Volvo XC90. Дилерские центры начнут принимать заказы на транспортное средство с 1 мая.
В России у Volvo XC90 появилась расширенная базовая версия

Базовая версия автомобиля Momentum появилась в продаже еще в минувшем году. Теперь она получила расширенный перечень опций, в который входят внутренние функции, система безопасности, спортивная отделка салона и многое другое. Также Momentum будет поставляться с 19-дюймовыми колесами.

В салоне Volvo XC90 в обновленной вариации появятся электрические подголовники, контролировать наклон которых можно будет с приборной панели. Водитель получит возможность изменять их положение при помощи кнопки на рулевом колесе. Еще одной особенностью обновленной версии является система очистки воздуха CleanZone. На торпеде в салоне автомобиля появится большой дисплей для вывода данных с бортового компьютера и управления развлекательным комплексом.

Стоимость модификации Momentum с расширенным перечнем дополнительных опций составит 4,2 миллиона рублей. Представители российского подразделения Volvo отметили, что с начала текущего года продажи ХС90 выросли примерно на 14,3 процента. Всего было реализовано более 440 транспортных средств соответствующей модели.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:25

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