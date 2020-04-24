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Гуф рассказал о жизни без Кети Топурии в песне «Непогода»

Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, рассказал о жизни без Кети Топурии в новой песне. Рэпер опубликовал анонс трека «Непогода» в микроблоге Instagram.
Гуф рассказал о жизни без Кети Топурии в песне «Непогода»

В композиции Гуф говорит, что слишком просто относился к любви, не придавая ей особого значения. В 20 лет он не понимал, что рядом оказалась его вторая половинка. Из-за своей глупости он лишился возможности стать счастливым. Фолловеры сразу связали слова из песни с романом рэпера с Топурией.

В 2017 году Долматов объявил о романе с солисткой группы группы А’Студио. Пара распалась из-за пристрастия музыканта к спиртному и запрещенным веществам. Артист до сих пор любит бывшую пассию, но она уже строит отношения со Львом Деньговым. Бизнесмен, судя по слухам, сделал певице предложение, но дата свадьбы пока не определена.

Ранее Долматов рассекретил переписку с сыном. Сэм попросил у отца деньги, но получил отказ и стал называть рэпера «наркоманом».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:32

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