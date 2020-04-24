Россию покинул самый дешевый в мире автомобиль Qute

«Квадроциклы не просто перестанут продавать в России. Их полностью сняли с производства. Сейчас дилерские центры распродают последние партии транспортных средств, после чего данная позиция будет убрана из прайсов», - рассказала Анна Квитко, являющаяся главой отдела маркетинга «Ист Вест Моторс».





Модель пока доступна только на официальном сайте столичного представительства производителя, но только в ограниченном количестве. Администрация магазина сообщила, что поставки квадроцикла полностью прекращены. Стоимость Qute с крышей и отопительной системой салона составляет 390 тысяч рублей.Qute работает на базе силового агрегата на 0,2 литра при мощности в 13 лошадиных сил. Квадроцикл способен развивать скорость до 70 километров в час. Производитель заявляет, что полного бака на 8 литров хватает примерно на 260 километров езды. Транспортные средства присутствовали на российском рынке с 2016 года. Компании удалось реализовать более 100 квадроциклов. Причины снятия транспортного средства с производства пока не были обнародованы.