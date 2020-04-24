Банк России впервые с 2014 года снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России впервые за последние шесть лет резко опустил ключевую ставку до 5,5% (-0,5%). Решение принято на фоне пандемии коронавируса, падения стоимости нефти и разгона инфляции.
Последний раз совет директоров ЦБ собирался в марте. За месяц в мире и РФ ввели серьезные ограничительные меры для предотвращения распространения КВИ, что отрицательно повлияло на экономику.
Специалисты регулятора подсчитали, что темпы роста инфляции ускорились до 2,5%. В годовом выражении показатель может достигнуть 3,8-4,8%. Всплеск волатильности, судя по прогнозам, носит кратковременный характер, но, несмотря на это, ВВП ждет снижение до 4-6%.
На фоне снижения ключевой ставки национальная валюта стабилизировалась. Впервые за неделю евро просел ниже 80 рублей. Доллар остался на уровне 72 рублей.
Последний раз совет директоров ЦБ собирался в марте. За месяц в мире и РФ ввели серьезные ограничительные меры для предотвращения распространения КВИ, что отрицательно повлияло на экономику.
Специалисты регулятора подсчитали, что темпы роста инфляции ускорились до 2,5%. В годовом выражении показатель может достигнуть 3,8-4,8%. Всплеск волатильности, судя по прогнозам, носит кратковременный характер, но, несмотря на это, ВВП ждет снижение до 4-6%.
На фоне снижения ключевой ставки национальная валюта стабилизировалась. Впервые за неделю евро просел ниже 80 рублей. Доллар остался на уровне 72 рублей.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:20