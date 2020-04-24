Регина Тодоренко предложила поклонникам проводить совместные тренировки в прямом эфире в Instagram

После рождения ребёнка Регина Тодоренко быстро смогла вернуться в прежнюю форму. Телеведущая является обладательницей стройного и подтянутого тела. Однако она продолжает самосовершенствоваться и работать над собой. Знаменитость похвасталась поклонникам своей растяжкой и предложила проводить совместные тренировки, отметив таким образом для себя дополнительную мотивацию. Певица призвала подписчиков использовать данную возможность как бесплатные занятия в домашних условиях.На данный момент Тодоренко активно занимается, чтобы ко дню Х быть в прекрасной физической форме. Её главная цель - за месяц избавиться от 3−4 кг . «Скоро я приму участие в большом проекте, который подразумевает наличие хорошей формы. Поэтому хочу предложить своим поклонникам три раза в неделю уделять внимание физическим упражнениям. Я буду ждать вас в 7:30 утра в прямом. Таким образом у нас с вами будет дополнительная мотивация, а я не ударю в грязь лицом и не оплошаю перед вами! Вы сможете бесплатно заниматься дома!» — отметила бывшая ведущая «Орла и решки». Она также сообщила, что на данный момент её вес составляет 58 кг при росте 167 см, поэтому она стремится к тому, чтобы весы показали 54−55 кг.