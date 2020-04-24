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Производство Intel Tiger Lake начнется в середине 2020 года

Компания Intel собирается начать производство процессоров Tiger Lake в середине текущего года. Чипы должны появиться в продаже уже в августе.
Производство Intel Tiger Lake начнется в середине 2020 года

Официальный анонс нового поколения микропроцессоров Tiger Lake состоялся в рамках CES 2020. Тогда представители Intel сообщили о намерении запустить производство CPU в марте, но из-за коронавируса планы пришлось поменять. Часть мощностей компании находится в Китае, который долгое время был на карантине.
«Устройства одиннадцатого поколения будут работать на основе архитектуры Willow Cove, представленной еще в минувшем году. Ранее она использовалась в процессорах, предназначенных для персональных компьютеров. Теперь мы готовы выпустить версию CPU для мобильных устройств», - сообщили представители Intel в ходе конференции с инвесторами.

Процессоры планируют создавать на основе 10 нм второго поколения. В компании отметили, что по функционалу чипы не будут похожи на представителей других линеек. Tiger Lake получит поддержку интерфейсов Thunderbolt 4 и PCI Express 4.0.

Инсайдеры в Intel сообщали о разработке нового поколения процессоров еще в минувшем году. Тогда компания собиралась выпустить более производительный аналог Ice Lake.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:50

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