Дмитрий Нагиев впервые покажет младших детей в новом сериале «Нагиев на карантине»
Дмитрий Нагиев впервые покажет двух своих младших детей в новом сериале «Нагиев на карантине». Долгожданная премьера состоится на популярной платформе Okko в конце апреля.
Сюжет сериала рассказывает о буднях Нагиева, гастролях, съемках, телевизионных эфирах. Из-за самоизоляции привычные дела отошли на второй план, поэтому актер решил продемонстрировать зрителям свои кулинарные способности, цветоводство и выполнение уроков с детьми. Каждый эпизод, захватывающий с первых секунд, длится по 15 минут.
Создатели сериала обещают показать фанатам детей Нагиева. Старший сын актера Кирилл пошел по стопам отца. Оказалось, у звезды есть еще двое наследников, о которых он никогда не говорит в интервью. Известно, что девочка сильно похожа на героя «Физрука», передает 7days.
Ранее сообщалось, что Нагиев пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с уханьским коронавирусом. Средства пойдут на закупку аппаратов ИВЛ.
Сюжет сериала рассказывает о буднях Нагиева, гастролях, съемках, телевизионных эфирах. Из-за самоизоляции привычные дела отошли на второй план, поэтому актер решил продемонстрировать зрителям свои кулинарные способности, цветоводство и выполнение уроков с детьми. Каждый эпизод, захватывающий с первых секунд, длится по 15 минут.
Создатели сериала обещают показать фанатам детей Нагиева. Старший сын актера Кирилл пошел по стопам отца. Оказалось, у звезды есть еще двое наследников, о которых он никогда не говорит в интервью. Известно, что девочка сильно похожа на героя «Физрука», передает 7days.
Ранее сообщалось, что Нагиев пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с уханьским коронавирусом. Средства пойдут на закупку аппаратов ИВЛ.