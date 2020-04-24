«Коронавирусные пальцы»: Ученые обнаружили новый симптом COVID-19
Ученые, изучавшие вирусы на базе Университета Пенсильвании, в ходе очередного исследования обнаружили новый симптом COVID-19. Его назвали «коронавирусными пальцами».
Инфекционист Эббинг Лаутенбах рассказала, что у некоторых зараженных КВИ пациентов пальцы приобретали пурпурный или синий цвета. Пятна вызывали боль и сильно чесались. Подобные проявления выявлены у молодых больных, детей, граждан, находящихся в тяжелом состоянии. Симптом появляется на ранней стадии, когда человек еще не подозревает о наличии коронавируса, который в настоящее время выявлен у 2,5 млн человек по всему миру.
Посинение пальцев связано с закупоркой сосудов или реакцией организма на инфекцию. Аналогичные симптомы характерны для людей с вирусной пневмонией и гриппом, сообщает Популярная механика.
Ранее Минздрав дал рекомендации по лечению больных КВИ беременных женщин.
Инфекционист Эббинг Лаутенбах рассказала, что у некоторых зараженных КВИ пациентов пальцы приобретали пурпурный или синий цвета. Пятна вызывали боль и сильно чесались. Подобные проявления выявлены у молодых больных, детей, граждан, находящихся в тяжелом состоянии. Симптом появляется на ранней стадии, когда человек еще не подозревает о наличии коронавируса, который в настоящее время выявлен у 2,5 млн человек по всему миру.
Посинение пальцев связано с закупоркой сосудов или реакцией организма на инфекцию. Аналогичные симптомы характерны для людей с вирусной пневмонией и гриппом, сообщает Популярная механика.
Ранее Минздрав дал рекомендации по лечению больных КВИ беременных женщин.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:32