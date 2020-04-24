«Никогда не любил легкую добычу»: Иосиф Оганесян рассказал, почему влюбился в Александру Черно

Иосиф Оганесян опубликовал фотографию со своей беременной возлюбленной Александрой Черно, сделанную в бассейне. В комментарии участник «Дом-2» решил ответить, почему он влюбился в свою жену. Молодой человек знает, что у нее сложный характер и она очень темпераментная, но это ему нравится в возлюбленной больше всего. Иосиф Оганесян написал, что Александру Черно не так просто обуздать и это прекрасно, поскольку он никогда не любил «легкую добычу». Модой человек считает, что женщину нужно добиваться, что он и делает каждый день.Участник «Дом-2» делает все, что бы его жена чувствовала себя любимой и счастливой. Он старается не разочаровать возлюбленную и по возможности меняется в лучшую сторону, а она ему в этом помогает. Иосиф Оганесян и Александра Черно каждый день учатся находить компромиссы. В конце он написал: «Лично я горжусь, моей девочкой. Мы счастливы, и это счастье будет долговременным».