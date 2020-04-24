Toyota прекратит выпуск двигателей V8 к 2023 году





Toyota собирает 8-цилиндровые моторы на заводах Тахара в Японии и Хантсвилле в США. Завод в Алабаме, поставляющий в год по 30 тыс. силовых установок для Sequoia и Tundra, откажется от сборки в ближайшие полтора года. Последним конвейер остановят японцы. Выпущенные на его мощностях агрегаты планируется установить на Lexus GS F, LC 500, LX и Land Cruiser.Через три года концерн начнет производить V8 в ручном формате. Моторы будут предназначены для небольших партий Land Cruiser 70 и Century. На массовом рынке их заменят 6-цилиндровые силовые установки и «гибриды». Последний ожидается в тандеме с Land Cruiser 300.