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Toyota прекратит выпуск двигателей V8 к 2023 году

Toyota и подконтрольный ей Lexus собираюется отказаться от выпуска двигателей V8. Концерны полностью остановят сборку ближе к 2023 году.

Toyota собирает 8-цилиндровые моторы на заводах Тахара в Японии и Хантсвилле в США. Завод в Алабаме, поставляющий в год по 30 тыс. силовых установок для Sequoia и Tundra, откажется от сборки в ближайшие полтора года. Последним конвейер остановят японцы. Выпущенные на его мощностях агрегаты планируется установить на Lexus GS F, LC 500, LX и Land Cruiser.

Через три года концерн начнет производить V8 в ручном формате. Моторы будут предназначены для небольших партий Land Cruiser 70 и Century. На массовом рынке их заменят 6-цилиндровые силовые установки и «гибриды». Последний ожидается в тандеме с Land Cruiser 300.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:16

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