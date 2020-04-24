Иван Ургант предложил назвать дни, проведённые в самоизоляции, в честь знаменитостей
Недавно Иван Ургант предложил некоторые дни назвать именами знаменитых личностей. О своём предложении он высказался в передаче «Вечерний Ургант». Так, к примеру, если человек всё же решился самостоятельно побриться, то такой день можно назвать в честь рэпера Дигана - Джиганов.
Телеведущий Иван Ургант для улучшения настроения россиян решил предложить новые праздники во время режима самоизоляции. Он рассказал, что две недели соблюдения социального дистанцирования можно считать серебряной самоизоляцией, а месяц – золотой. Если курьерскую доставку продуктов из магазина приходится ждать в течении 9 дней, то событие, по словам Урганта, необходимо отметить празднично.
Некоторым дням телеведущий дал названия в честь знаменитостей: «Существует Ельцин-день – когда глава семьи имеет право сообщить всей семье: «Я устал, я ухожу», однако не может никуда уйти». Шоумен сообщил, что воскресенье, когда на следующий день никуда не нужно отправляться, можно именовать Верниковым. В честь рэпера Джигана ведущий программы «Вечерний Ургант» решил назвать день, когда человек решил побриться. Окончание социального дистанцирования шоумен предложил именовать «Кокорин-Спасом».
Телеведущий Иван Ургант для улучшения настроения россиян решил предложить новые праздники во время режима самоизоляции. Он рассказал, что две недели соблюдения социального дистанцирования можно считать серебряной самоизоляцией, а месяц – золотой. Если курьерскую доставку продуктов из магазина приходится ждать в течении 9 дней, то событие, по словам Урганта, необходимо отметить празднично.
Некоторым дням телеведущий дал названия в честь знаменитостей: «Существует Ельцин-день – когда глава семьи имеет право сообщить всей семье: «Я устал, я ухожу», однако не может никуда уйти». Шоумен сообщил, что воскресенье, когда на следующий день никуда не нужно отправляться, можно именовать Верниковым. В честь рэпера Джигана ведущий программы «Вечерний Ургант» решил назвать день, когда человек решил побриться. Окончание социального дистанцирования шоумен предложил именовать «Кокорин-Спасом».