Степан Меньщиков на шоу «Бородина против Бузовой» поругался с Ильей Яббаровым
Степан Меньщиков в эфире шоу «Бородина против Бузовой» поругался с Ильей Яббаровым. Участника «Дом-2» возмущает поведение своего коллеги и то, что он сам хочет выбирать темы для осуждения.
В Сети появился анонс эфира шоу «Бородина против Бузовой». На кадрах показали телемост с Сейшельскими островами и Москвой. На шоу Илья Яббаров отказался обсуждать пару Николая Должанского и Екатерины Богдановой. Такое поведение участника проекта возмутило Степана Меньщикова, который заявил, что его коллега будет обсуждать все, что ему скажут. Возлюбленный Ангелины Монах назвал Илью Яббарова «поросёнком» и призвал его пожаловаться своей матери.
Также Степан Меньщиков пришел к выводу, что участник «Дом-2» обиделся потому, что обсуждают другие пары, а не его самого. В конце ролика муж Ангелины Монах заявил, что Илья Яббаров все равно сделает так, как ему скажут ведущие реалити-шоу, и назвал его «кукленком». Степана Меньщикова поддержали другое участники проекта, такие как Роман Капаклы, Алексей Купин и Майя Донцова. Но Николай Должанский так ничего и не сказал Илье Яббарову.
В Сети появился анонс эфира шоу «Бородина против Бузовой». На кадрах показали телемост с Сейшельскими островами и Москвой. На шоу Илья Яббаров отказался обсуждать пару Николая Должанского и Екатерины Богдановой. Такое поведение участника проекта возмутило Степана Меньщикова, который заявил, что его коллега будет обсуждать все, что ему скажут. Возлюбленный Ангелины Монах назвал Илью Яббарова «поросёнком» и призвал его пожаловаться своей матери.
Также Степан Меньщиков пришел к выводу, что участник «Дом-2» обиделся потому, что обсуждают другие пары, а не его самого. В конце ролика муж Ангелины Монах заявил, что Илья Яббаров все равно сделает так, как ему скажут ведущие реалити-шоу, и назвал его «кукленком». Степана Меньщикова поддержали другое участники проекта, такие как Роман Капаклы, Алексей Купин и Майя Донцова. Но Николай Должанский так ничего и не сказал Илье Яббарову.