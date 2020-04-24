Ксения Собчак: "Парадокс состоит в том, что интернет дал доступ к знаниям, но их не стало больше"
Ксения Собчак опубликовала на странице в Instagram свою черно-белую фотографию. В комментарии телеведущая затронула тему парадокса, когда интернет дает доступ к знаниям, но их не становится больше.
Ксения Собчак часто высказывает свое мнение в социальных сетях. Сегодня журналистка опубликовала большой пост, в котором написала, что сначала в Сети люди всячески пытаются привлечь к себе внимание, а потом жалуются на критику. Телеведущая не видит в этом ничего странного. Она написала: "В мире, где главное развлечение — бить себя кактусом по голове, главные эксперты должны быть именно такими". Ксения Собчак возмущена, что при доступе к знаниям люди предпочитают заниматься всякой ерундой, а ценности стали зависеть от количества лайков в соцсетях.
Ксения Собчак считает, что очень важно мнение настоящих специалистов, а не тех, у кого больше подписчиков. В конце телеведущая выразила надежду, что число реальных экспертов в разных областях начнет расти, а достоверность информации станет главным критерием на планете. Многие подписчики согласились со словами Ксении Собчак и высоко оценили ее публикацию.
Ксения Собчак часто высказывает свое мнение в социальных сетях. Сегодня журналистка опубликовала большой пост, в котором написала, что сначала в Сети люди всячески пытаются привлечь к себе внимание, а потом жалуются на критику. Телеведущая не видит в этом ничего странного. Она написала: "В мире, где главное развлечение — бить себя кактусом по голове, главные эксперты должны быть именно такими". Ксения Собчак возмущена, что при доступе к знаниям люди предпочитают заниматься всякой ерундой, а ценности стали зависеть от количества лайков в соцсетях.
Ксения Собчак считает, что очень важно мнение настоящих специалистов, а не тех, у кого больше подписчиков. В конце телеведущая выразила надежду, что число реальных экспертов в разных областях начнет расти, а достоверность информации станет главным критерием на планете. Многие подписчики согласились со словами Ксении Собчак и высоко оценили ее публикацию.