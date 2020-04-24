Анастасия Волочкова представила фанатам клип "Моя Хризантема"

Анастасия Волочкова опубликовала 2 ролика, на которых она танцует в белоснежном платье на черном фоне. В комментарии знаменитость сообщила, что клип получил название "Моя Хризантема". Этот номер был поставлен Эдвальдом Смирновым и снят режиссером Олегом Гусевым в Санкт-Петербурге. Танец - это драма, в которую вложено множество переживаний из жизни Анастасии Волочковой. Известная балерина надеется, что ее преданным поклонникам придутся по душе эмоции, которые показаны в клипе.Также Анастасия Волочкова отметила, что через танец и музыку она может передавать собственные чувства. При этом танцовщица не захотела читать отзывы своих подписчиков и не стала открывать возможность комментировать ее публикацию. За 30 минут клип "Моя Хризантема" успели просмотреть более 1 300 раз.