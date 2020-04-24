Ученые открыли путь для разработки новых антибиотиков против туберкулеза

«Последний раз препарат нового вида создавался в 1987 году. С того времени появилось огромное количество новых инфекций, которые не взаимодействуют с имеющимися препаратами, располагая особой защитой, выработавшейся вследствие мутаций. Новые антибиотики, выращенные в почве, обладают уникальными свойствами, но их еще предстоит изучить», - рассказали специалисты.





Ученые Северо-Восточного университета США в Бостоне провели масштабное исследование, в ходе которого удалось выявить более 25 принципиально новых антибиотиков. Специалисты уже успели проверить часть из них на лабораторных мышах. Если испытания на человеке покажут аналогичные результаты, то препараты станут первыми представителями нового класса антибиотиков почти за 30 лет.Для культивации бактерий, необходимых для создания антибиотиков, было создано специальное устройство. Оно предварительно закапывается в слой грунта, после чего в отсеки начинает поступать влага в необходимом количестве.