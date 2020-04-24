В России создают разгонный блок для ракеты «Союз-5»
В России при минимальном финансировании создают разгонный блок для вывода на орбиту ракеты модели «Союз-5». Над «Фрегатом-СБУ» работают специалисты НПО имени Лавочкина, входящего в «Роскосмос».
Гендиректор компании Владимир Колмыков в одном из интервью рассказал, что модернизированный разгонный блок отличается от старого габаритами. На разработку и испытания отводится всего три года. Новая система должна стать более надежной.
«Фрегат-СБУ» планируется использовать для запуска «Союза» с космодрома Байконур. Новые решения сделают ракету конкурентной и востребованной на мировом рынке, поскольку она сможет выводить на орбиту груз массой в 2,5 тыс. кг. Конструкторы не планируют вносить серьезные корректировки в разгонный блок и даже оставят старые пневмогидравлические, силовые и компоновочные схемы.
Гендиректор компании Владимир Колмыков в одном из интервью рассказал, что модернизированный разгонный блок отличается от старого габаритами. На разработку и испытания отводится всего три года. Новая система должна стать более надежной.
«Фрегат-СБУ» планируется использовать для запуска «Союза» с космодрома Байконур. Новые решения сделают ракету конкурентной и востребованной на мировом рынке, поскольку она сможет выводить на орбиту груз массой в 2,5 тыс. кг. Конструкторы не планируют вносить серьезные корректировки в разгонный блок и даже оставят старые пневмогидравлические, силовые и компоновочные схемы.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:04