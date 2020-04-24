АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Lexus GS350 получил версию Black Line Special…
EUR 81.15 USD 75.13
Курс валют на 24.04.2020

Ученые назвали витамины для укрепления иммунитета в разгар пандемии

Ученые назвали безопасные микроэлементы, способные укрепить иммунитет в разгар пандемии. Оказалось, для борьбы с коронавирусом достаточно принимать витамины D и C.
Ученые назвали витамины для укрепления иммунитета в разгар пандемии

В жизни каждого человека огромную роль играет иммунная система, поддерживаемая жирными кислотами и минералами. Запустить активацию защитных свойств помогают докозагексаеновая кислота, Омега-3, цинк, аскорбиновая кислота.

Витамин C влияет сразу на несколько аспектов, например, выработку антител и работу иммунных клеток. Не последнюю роль в укреплении организма играет и ультрафиолет, необходимый для выработки витамина D. Люди часто сталкиваются с ОРВИ из-за дефицита микроэлементов, которые в идеале должны восполняться через сбалансированное питание.

Во время пандемии ученые рекомендуют принимать по 2000 единиц витамина D и 200 мг аскорбиновой кислоты в сутки. Подобные дозировки выше стандартных, но именно их авторы работы предлагают ВОЗ включить в протокол борьбы с КВИ, передает «Ридус».

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мы пройдем это испытание»: Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением относительно…
Россию покинул самый дешевый в мире автомобиль…
В Краснодаре один человек погиб при взрыве в…
Ученые открыли путь для разработки новых антибиотиков против…
Регина Тодоренко предложила поклонникам проводить совместные тренировки в прямом эфире в…
Производство Intel Tiger Lake начнется в середине 2020…
Собянин направил студентов медвузов на практику по борьбе с…
Дмитрий Нагиев впервые покажет младших детей в новом сериале «Нагиев на…
«Коронавирусные пальцы»: Ученые обнаружили новый симптом…
Иван Ургант предложил назвать дни, проведённые в самоизоляции, в честь…
Банк России впервые с 2014 года снизил ключевую ставку до…
Toyota прекратит выпуск двигателей V8 к 2023…
«Никогда не любил легкую добычу»: Иосиф Оганесян рассказал, почему влюбился в Александру…
В России создают разгонный блок для ракеты…
Степан Меньщиков на шоу «Бородина против Бузовой» поругался с Ильей…
Ученые назвали витамины для укрепления иммунитета в разгар…
Ксения Собчак: "Парадокс состоит в том, что интернет дал доступ к знаниям, но их не стало…
Облачные технологии ускорят развитие Единой биометрической…
Анастасия Волочкова представила фанатам клип "Моя…
Минздрав дал рекомендации по лечению беременных с…
Юлия Снигирь из-за пандемии COVID-19 не получила статуэтку…
Ученые: Марганец защитит женщин от развития…
Анастасия Решетова познакомит сына с экс-возлюбленной Тимати Аленой…
В Китае начались продажи цветных букридеров с экранами E Ink Print…
Шарика в новом сезоне "Простоквашино" озвучит Павел…
На Камчатке военные провели учения с системами ПВО…
Вдова Игоря Талькова подала в суд на Азизу из-за обвинений в…
Генпрокуратура РФ назвала фейком слухи о компенсации по НДС из-за…
Просмотреть все новости