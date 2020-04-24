Ученые назвали витамины для укрепления иммунитета в разгар пандемии





В жизни каждого человека огромную роль играет иммунная система, поддерживаемая жирными кислотами и минералами. Запустить активацию защитных свойств помогают докозагексаеновая кислота, Омега-3, цинк, аскорбиновая кислота.Витамин C влияет сразу на несколько аспектов, например, выработку антител и работу иммунных клеток. Не последнюю роль в укреплении организма играет и ультрафиолет, необходимый для выработки витамина D. Люди часто сталкиваются с ОРВИ из-за дефицита микроэлементов, которые в идеале должны восполняться через сбалансированное питание.Во время пандемии ученые рекомендуют принимать по 2000 единиц витамина D и 200 мг аскорбиновой кислоты в сутки. Подобные дозировки выше стандартных, но именно их авторы работы предлагают ВОЗ включить в протокол борьбы с КВИ, передает «Ридус».