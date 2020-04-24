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Облачные технологии ускорят развитие Единой биометрической системы

Использование облачных технологий даст возможность банкам значительно быстрее подключиться к Единой биометрической системе. По данным ЦБ, инициатива, предложенная «Ростелекомом», сделает все операции более безопасными и быстрыми.
Облачные технологии ускорят развитие Единой биометрической системы

«Облачные технологии шифрования доказали свою продуктивность во многих отраслях. Банковская сфера требует повышенной безопасности, ввиду чего использование обмена данными между удаленными серверами является оптимальным решением. Технология также имеет приемлемый ценник, что очень важно в условиях нынешней кризисной ситуации», - рассказали в «Ростелекоме».

Представители компании отметили, что уже более 50 банков готовы подключиться к Единой биометрической системе. Детали проекта пока не раскрываются, но «Ростелеком» намерен презентовать его в окончательном варианте в ближайшее время.

Эльвира Набиуллина, являющаяся главой Центробанка, ранее заявляла, что переход на банковские операции только с использованием биометрических данных маловероятен, так как технология пока не была проверена на предмет безопасности. Не исключено, что ЕБС будет использоваться в финансовой отрасли частично.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:44

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