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Алексей Воробьев презентовал песню "Давай останемся вечером дома"

Алексей Воробьев в социальной сети Instagram презентовал песню под названием "Давай останемся вечером дома". Исполнитель попросил фанатов поделиться своими эмоциями после прослушивания композиции.
Алексей Воробьев презентовал песню "Давай останемся вечером дома"

Алексей Воробьев несколько недель интриговал своих преданных поклонников скорым выходом новой песни, написанной на карантине. Сегодня известный певец опубликовал ролик, на котором показал свое фото в защитной маске. За кадром играет композиция исполнителя "Давай останемся вечером дома". В комментарии Алексей Воробьев написал, что песня на английском языке, но он обязательно напишет ее перевод. Также исполнитель попросил пользователей Сети сказать, понравился ли им его новый трек.

Подписчики отреагировали моментально. Они написали, что все композиции певца являются настоящими шедеврами. Фанаты отметили, что с нетерпением ждут перевода песни. Также подписчики сообщили, что уже предвкушают клип на данный трек. За несколько минут публикацию Алексея Воробьева просмотрели более 11 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:17

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