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Ученые: Марганец защитит женщин от развития диабета

Ученые из университета Брауна в США доказали, что марганец способен защитить женщин от развития диабета второго типа. Микроэлемент оказывает на здоровье положительный эффект, который усиливается в постменопаузе.
Ученые: Марганец защитит женщин от развития диабета

Ученый Юнг Хо Гун с коллегами провел исследование данных более 84 тыс. находящихся в постменопаузе женщин, не страдавших диабетом. Результаты работы подтверждены при помощи выборки из 62 тыс. добровольцев из другого эксперимента.
«Нам удалось установить, что женщины с высоким содержанием марганца в крови имели незначительные риски развития диабета. Думаю, что употребление продуктов, содержащих данный микроэлемент, может стать отличной профилактикой заболевания», - рассказал автор исследования.

Ранее ученые сообщили о создании нового средства для борьбы с диабетом. В его основе лежит токсин магнификамида.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:20

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