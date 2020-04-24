Ученые: Марганец защитит женщин от развития диабета
Ученые из университета Брауна в США доказали, что марганец способен защитить женщин от развития диабета второго типа. Микроэлемент оказывает на здоровье положительный эффект, который усиливается в постменопаузе.
Ученый Юнг Хо Гун с коллегами провел исследование данных более 84 тыс. находящихся в постменопаузе женщин, не страдавших диабетом. Результаты работы подтверждены при помощи выборки из 62 тыс. добровольцев из другого эксперимента.
Ранее ученые сообщили о создании нового средства для борьбы с диабетом. В его основе лежит токсин магнификамида.
Ученый Юнг Хо Гун с коллегами провел исследование данных более 84 тыс. находящихся в постменопаузе женщин, не страдавших диабетом. Результаты работы подтверждены при помощи выборки из 62 тыс. добровольцев из другого эксперимента.
«Нам удалось установить, что женщины с высоким содержанием марганца в крови имели незначительные риски развития диабета. Думаю, что употребление продуктов, содержащих данный микроэлемент, может стать отличной профилактикой заболевания», - рассказал автор исследования.
Ранее ученые сообщили о создании нового средства для борьбы с диабетом. В его основе лежит токсин магнификамида.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:20