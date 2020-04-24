Вдова Игоря Талькова подала в суд на Азизу из-за обвинений в сутенерстве

«Это произошло в декабре 1990 года. Тогда Тальков пригласил меня на ужин, но увез в дом авторитета, предложившего оказать ему интимные услуги. Я стала требовать остановить машину, но он не слушал. Когда я вышла из транспортного средства, до гостиницы пришлось добираться самостоятельно», - рассказала Азиза.





Шоу с участием Азизы вышло практически сразу после того, как ГСУ СК РФ возобновил расследование дела об убийстве Игоря Талькова. Многие поклонники покойного артиста предположили, что его коллега могла быть свидетельницей инцидента. На шоу Азиза рассказала о предложении от некоего криминального авторитета, с которым ее познакомил исполнитель.Татьяна Талькова после передачи решила подать в суд на певицу, назвав ее слова не соответствующими действительности. Сама Азиза после этого начала воздерживаться от комментариев по поводу истории. По словам пресс-секретаря Тальковой Ирины Красильниковой, супруга исполнителя не знала о готовящейся передаче о ее муже.