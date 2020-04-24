В Санкт-Петербурге зарезали пенсионерку с сыном
В Санкт-Петербурге неизвестный зарезал 71-летнюю пенсионерку с 37-летним сыном. Их тела найдены 23 апреля в Ломоносовском районе.
Сообщается, жители деревни Лопухинка вызвали полицию из-за обнаружения двух тел. При визуальном осмотре на левой кисти и в области головы пенсионерки найдены рубленые раны. Мужчине, получившему четыре удара ножом в живот, перерезали горло. На месте преступления найдены нож, старый топор, куски скотча, шапка, хомуты, полиэтиленовый пакет и другие улики. Вопрос об открытии нового уголовного дела будет решен по результатам начатой проверки.
Ранее в Северной столице группа неизвестных лиц похитила девушку. Злоумышленники увезли жертву в салоне иномарки.
Сообщается, жители деревни Лопухинка вызвали полицию из-за обнаружения двух тел. При визуальном осмотре на левой кисти и в области головы пенсионерки найдены рубленые раны. Мужчине, получившему четыре удара ножом в живот, перерезали горло. На месте преступления найдены нож, старый топор, куски скотча, шапка, хомуты, полиэтиленовый пакет и другие улики. Вопрос об открытии нового уголовного дела будет решен по результатам начатой проверки.
Ранее в Северной столице группа неизвестных лиц похитила девушку. Злоумышленники увезли жертву в салоне иномарки.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:07