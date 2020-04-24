Минздрав дал рекомендации по лечению беременных с коронавирусом

«Основным показателем, который говорит о необходимости прерывания беременности, является тяжесть состояния женщины, зараженной коронавирусом. Важно отслеживать эффект от назначенной терапии и быстро принимать решение, так как в самых критичных случаях не исключена и потребность в аборте», - рассказали специалисты.





В Минздраве подчеркнули, что пока не известно, передается ли коронавирус от матери к ребенку. В документе, обнародованном ведомством, говорится о противопоказаниях по использованию противомалярийных препаратов и рекомбинантного интерферона бета-1b, так как они могут вызвать побочные эффекты.При легком течении болезни зараженные коронавирусом беременные женщины могут лечиться в домашних условиях, но постоянно находиться дома. Если же симптомы COVID-19 не отступают, то пациентку необходимо госпитализировать в обязательном порядке.