Юлия Снигирь из-за пандемии COVID-19 не получила статуэтку "Ника"

В 2016 году состоялась премьера телесериала «Молодой Папа», главную роль в котором исполнил знаменитый актёр Джуд Лоу. Картина режиссера Паоло Соррентино была оценена очень высоко, многие ждали продолжения. Стоит отметить, на роль Евы Новак, супруги доктора Линдегарда, итальянец пригласил российскую актрису Юлию Снигирь. Её работа очень понравилась поклонникам сериала.Недавно она сообщила в своём микроблоге в Instagram о том, что из-за вспышки коронавируса не имеет возможности получить статуэтку «Ника» за данную роль. Как известно, мероприятие было перенесено на осень 2020 года. Она также рассказала о сложностях во время съёмок телесериала., — заявила артистка. На помощь пришел метод, используемый в спецназе — попытаться расслабить все мышцы и не размышлять о холоде. Поклонники знаменитости при просмотре первых серий «Нового Папы» отметили, что её роль Евы Новак стала лучшей работой в карьере знаменитости.