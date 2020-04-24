Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией на карантине собирает пазлы из семейного снимка





Кристина Орбакайте пообщалась со своими фанатами в соцсети. Она разместила ролик, на котором показала разбросанные по столу пазлы. Знаменитость сообщила, что в нем 1 000 деталей, которые очень сложно собирать. На фотографии запечатлены певица, ее дочь Клавдия и супруг Михаил Земцов. Также исполнительница поделилась небольшим прогрессом, показав, что уже начала собирать изображение. Дочь знаменитости Клавдия считает, что самое сложное в пазле из семейной фотографии - это собрать нос.Также Кристина Орбакайте показала, что им уже удалось собрать ее глаза и глаза дочери. При этом исполнительница считает такое занятие не из лёгких. В конце знаменитость пообещала подписчикам показать конечный результат и сообщить, сколько времени было потрачено на то, чтобы собрать пазл из семейного снимка.