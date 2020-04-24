Генпрокуратура РФ назвала фейком слухи о компенсации по НДС из-за коронавируса
В РФ не положены компенсации по НДС, связанные с возникшим на фоне коронавируса кризисом. Генпрокуратура назвала появившиеся о выплатах слухи фейком.
Представители ведомства потребовали заблокировать ролик, появившийся в соцсетях. В нем говорится, что россияне смогут получить 300 тыс. рублей в виде компенсации за уплаченный ранее НДС. Оказалось, распространяющаяся информация не соответствует действительности.
COVID-19 стал хорошим инфоповодом, которым воспользовались недобросовестные авторы. В апреле модераторы «ВКонтакте» выявили и заблокировали более 800 фейковых групп, аккаунтов и постов, содержащих недостоверные данные о КВИ, передает «ПолитЭксперт».
Представители ведомства потребовали заблокировать ролик, появившийся в соцсетях. В нем говорится, что россияне смогут получить 300 тыс. рублей в виде компенсации за уплаченный ранее НДС. Оказалось, распространяющаяся информация не соответствует действительности.
COVID-19 стал хорошим инфоповодом, которым воспользовались недобросовестные авторы. В апреле модераторы «ВКонтакте» выявили и заблокировали более 800 фейковых групп, аккаунтов и постов, содержащих недостоверные данные о КВИ, передает «ПолитЭксперт».
Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:23