Анастасия Решетова познакомит сына с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой

«Мы обязательно встретимся. В том, что Шишкова не знакома с Ратмиром, нет ничьей задумки. Все просто сложилось так само по себе. Мы хотели вместе сходить на прогулку, но всему помешала самоизоляция. Я не смогла посетить день рождения Алисы, хотя собиралась приехать на него вместе с сыном. Надеюсь, что сразу после карантина мы обязательно встретимся», - рассказала Решетова.

«Идеальных семей не бывает. У нас тоже есть определенные трудности. Могу сказать только то, что у нас все значительно лучше, чем часто пишут в новостях или в комментариях. Радует, что не наоборот. Мы, как и все, ссоримся, но быстро находим общий язык. Умение не допускать серьезные ссоры является важным качеством для каждой семьи», - пояснила Анастасия Решетова.







Возлюбленная Тимура Юнусова отметила, что они с Шишковой периодически общаются, но не являются друзьями. Бывшая пассия Тимати старается не комментировать ее отношения с его женой, хотя никогда не позволяет себе негативно о ней отзываться. Сам артист в одном из интервью рассказывал, что Шишкова и Решетова никогда не проявляли агрессию друг к другу.