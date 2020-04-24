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Анастасия Решетова познакомит сына с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой

Анастасия Решетова во время очередного прямого эфира на своей странице в Instagram рассказала, что готова показать сына Ратмира бывшей возлюбленной Тимати Алене Шишковой. По словам модели, до начала карантина они даже хотели вместе погулять с детьми.
Анастасия Решетова познакомит сына с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой

«Мы обязательно встретимся. В том, что Шишкова не знакома с Ратмиром, нет ничьей задумки. Все просто сложилось так само по себе. Мы хотели вместе сходить на прогулку, но всему помешала самоизоляция. Я не смогла посетить день рождения Алисы, хотя собиралась приехать на него вместе с сыном. Надеюсь, что сразу после карантина мы обязательно встретимся», - рассказала Решетова.

Возлюбленная Тимура Юнусова отметила, что они с Шишковой периодически общаются, но не являются друзьями. Бывшая пассия Тимати старается не комментировать ее отношения с его женой, хотя никогда не позволяет себе негативно о ней отзываться. Сам артист в одном из интервью рассказывал, что Шишкова и Решетова никогда не проявляли агрессию друг к другу.
«Идеальных семей не бывает. У нас тоже есть определенные трудности. Могу сказать только то, что у нас все значительно лучше, чем часто пишут в новостях или в комментариях. Радует, что не наоборот. Мы, как и все, ссоримся, но быстро находим общий язык. Умение не допускать серьезные ссоры является важным качеством для каждой семьи», - пояснила Анастасия Решетова.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:10

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