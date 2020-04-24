Ученые раскрыли главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса





Ученые полагают, что осознание ошибок поможет лучше бороться с КВИ. Изоляция и отсутствие общения усугубляют психические расстройства, а повышенная тревожность может стать причиной отказа от сна и занятий спортом. Случайные отклонения по числу зараженных могут быть ошибочно приняты за планомерную тенденцию к снижению пика заболеваемости. Статистика не всегда отображает реальную картину распространения КВИ, поскольку некоторые данные вносятся с задержкой из-за ожидания результатов тестов.Пандемия рано или поздно закончится, но в обществе разовьются предубеждения. Не исключено, что представители отрасли здравоохранения подвергнутся преследованиям за неэффективную работу. В некоторых случаях критика обоснована, но доказать это не получится, так как миру мало известно о COVID-19, передает EurekAlert!.