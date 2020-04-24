Эксперты нашли новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением

«Если на экран выведется оповещение о полученном сообщении с соответствующим текстом, смартфон начнет перезагружаться бесконечное количество раз. Даже переустановка операционной системы может не спасти. Рекомендуется отключить уведомления до выхода следующей версии ОС», - сообщил пользователь Reddit.

«Текстовые бомбы» для iOS и ранее появлялись в Сети. В 2018 году специалисты обнаружили сообщение на языке телугу, которое также выводило смартфоны и планшеты из строя. Решить проблему удалось посредством апдейта операционной системы.





На начало января на основе iOS 13 работало более 70 процентов всех существующих iPhone. Специалисты отмечают, что сообщение может не просто перезагрузить смартфон, но и стать причиной ошибки в работе операционной системы. Оно состоит из символа на языке Синдхи и эмодзи итальянского флага.Эксперты отмечают, что так называемая «текстовая бомба» активируется только при появлении символов на экране блокировки. Если отправить сообщение непосредственно в чате iMessage, то устройство никак не среагирует. Из-за этого отключение оповещений может решить проблему.