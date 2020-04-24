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Эксперты нашли новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением

Эксперты нашли новый способ вывести из строя устройства на базе операционной системы iOS 13 при помощи текстового сообщения. Методика сработала на iPhone, iPad и iPod touch, которые произвели апдейт ОС.

На начало января на основе iOS 13 работало более 70 процентов всех существующих iPhone. Специалисты отмечают, что сообщение может не просто перезагрузить смартфон, но и стать причиной ошибки в работе операционной системы. Оно состоит из символа на языке Синдхи и эмодзи итальянского флага.
«Если на экран выведется оповещение о полученном сообщении с соответствующим текстом, смартфон начнет перезагружаться бесконечное количество раз. Даже переустановка операционной системы может не спасти. Рекомендуется отключить уведомления до выхода следующей версии ОС», - сообщил пользователь Reddit.

Эксперты отмечают, что так называемая «текстовая бомба» активируется только при появлении символов на экране блокировки. Если отправить сообщение непосредственно в чате iMessage, то устройство никак не среагирует. Из-за этого отключение оповещений может решить проблему.
«Текстовые бомбы» для iOS и ранее появлялись в Сети. В 2018 году специалисты обнаружили сообщение на языке телугу, которое также выводило смартфоны и планшеты из строя. Решить проблему удалось посредством апдейта операционной системы.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:02

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