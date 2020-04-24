Олег Винник о беременности невесты: «Просто рубашка задралась»
Олег Винник прокомментировал слухи о беременности своей молодой невесты. Фанаты бизнесмена, лишившегося жены и двоих детей в авиакатастрофе, обсуждают тему в Instagram.
Винник показал серию новых снимков, сделанных во время празднования дня рождения возлюбленной. Из-за режима самоизоляции бизнесмену пришлось организовывать торжество дома. Пара прекрасно провела время за романтическим ужином при свечах.
Фолловеры заметили на фото округлившийся живот Алекс. Винник попросил придержать поздравления со скорым пополнением, поскольку его возлюбленная пока не беременна.
Винник показал серию новых снимков, сделанных во время празднования дня рождения возлюбленной. Из-за режима самоизоляции бизнесмену пришлось организовывать торжество дома. Пара прекрасно провела время за романтическим ужином при свечах.
«С учетом закрытых границ организовать праздник для моей 22-летней Алекс оказалась невыполнимой миссией. Я мечтал забронировать коттедж в Валдае, но пришлось отказаться от поездки и провести время дома», - написал предприниматель.
Фолловеры заметили на фото округлившийся живот Алекс. Винник попросил придержать поздравления со скорым пополнением, поскольку его возлюбленная пока не беременна.