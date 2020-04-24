Олег Винник о беременности невесты: «Просто рубашка задралась»

«С учетом закрытых границ организовать праздник для моей 22-летней Алекс оказалась невыполнимой миссией. Я мечтал забронировать коттедж в Валдае, но пришлось отказаться от поездки и провести время дома», - написал предприниматель.

Винник показал серию новых снимков, сделанных во время празднования дня рождения возлюбленной. Из-за режима самоизоляции бизнесмену пришлось организовывать торжество дома. Пара прекрасно провела время за романтическим ужином при свечах.Фолловеры заметили на фото округлившийся живот Алекс. Винник попросил придержать поздравления со скорым пополнением, поскольку его возлюбленная пока не беременна.