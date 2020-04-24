На Камчатке военные провели учения с системами ПВО С-400

«Подразделение в ходе учений совершило вынужденный марш к более безопасным позициям. В ходе следования колонна прошла через зараженную местность. Также на нее было совершено нападение диверсионной группы условного противника, которое удалось отбить силами личного состава», - рассказал Николай Воскресенский, являющийся главой отдела информационного обеспечения ВВО.





Изначально «С-400» применили для ликвидации нападения с воздуха. С дежурной позиции условного противника были произведены электронные запуски ракет. После этого последовала имитация полноценной атаки по месту расположения российских систем ПРО.Военнослужащие после марша были вынуждены расположиться на необорудованной позиции, откуда продолжили ведение боя. Фактический запуск ракет не производился. Воскресенский отметил, что в учениях принимали участие примерно 150 человек личного состава. Большая часть залпов по ракетам противника и его позициям производилась с установок «С-400». Все подразделения показали высокий уровень боевой и тактической подготовки.