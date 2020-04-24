Канье Уэст решил предоставить свободу Ким Кардашьян и уехал с детьми на ранчо в Вайоминг





Как известно, соблюдения режима социального дистанцирования у Ким Кардашьян и Канье Уэста проходит очень непросто, поскольку у пары подрастает четверо детей. Ранее Кардашьян уже признавалась поклонникам, что очень хочет отдохнуть, поскольку в последнее время постоянно проводит очень много времени с семьёй и не может уделить себе время. Канье Уэст решил пожалеть жену и предоставить ей долгожданную свободу. Он собрался и вместе с детьми переехал на ранчо в штате Вайоминг. Актриса также сообщила, что ранее хотела родить ещё одного ребёнка, однако самоизоляция позволила ей понять, что четверых детей ей достаточно. Она отмечает, труднее всего оказалось организовать обучение, сообщает paparazzi.ru.