АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Lexus GS350 получил версию Black Line Special…
EUR 81.15 USD 75.13
Курс валют на 24.04.2020

Канье Уэст решил предоставить свободу Ким Кардашьян и уехал с детьми на ранчо в Вайоминг

Недавно появилась информация, что Канье Уэст решил позволить супруге Ким Кардашьян отдохнуть от исполнения своих обязанностей и забрал детей с собой на ранчо в штате Вайоминг. Судя по всему, фотомодель очень устала от совместной самоизоляции и хочет свободы.

Как известно, соблюдения режима социального дистанцирования у Ким Кардашьян и Канье Уэста проходит очень непросто, поскольку у пары подрастает четверо детей. Ранее Кардашьян уже признавалась поклонникам, что очень хочет отдохнуть, поскольку в последнее время постоянно проводит очень много времени с семьёй и не может уделить себе время. Канье Уэст решил пожалеть жену и предоставить ей долгожданную свободу. Он собрался и вместе с детьми переехал на ранчо в штате Вайоминг. Актриса также сообщила, что ранее хотела родить ещё одного ребёнка, однако самоизоляция позволила ей понять, что четверых детей ей достаточно. Она отмечает, труднее всего оказалось организовать обучение, сообщает paparazzi.ru.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией на карантине собирает пазлы из семейного…
Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в…
Олег Винник о беременности невесты: «Просто рубашка…
Комаровский перечислил условия снятия…
Канье Уэст решил предоставить свободу Ким Кардашьян и уехал с детьми на ранчо в…
Ученые: Начал разрушаться крупнейший айсберг Антарктиды…
ТОФ может получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца 2020…
Покинувшую «Дом-2» Александру Узерцову ждет штраф за нарушение…
Российский профессор Петр Чумаков рассказал о "безумных" исследованиях учёных из Китая с…
Именинница Барбра Стрейзанд начала путь к славе с работы…
В центре Кургана из-за аварии в субботу отключат холодную…
"Он очень самоотвержен": Ольга Бузова рассказала Марьяне Ро об отношениях с Давидом…
Nissan разработал бумажные модели 370Z для борьбы со скукой на…
Владимир Яглыч стал соседом Павла Прилучного в…
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии…
Полина Гагарина рассмешила поклонников шуточным видеороликом про уборку…
Александра Черно проговорилась, что остров на Сейшелах принадлежит одному из руководителей…
Специалисты ВШЭ рассказали о риске заражения COVID-19 из-за…
Рита Дакота отметила праздник дочери с бывшим мужем и новым…
Россия стала шестой страной мира по числу новых миллиардеров по версии…
Альбина Джанабаева назвала себя "царицей полей и…
Пользователи OnePlus 8 Pro начали жаловаться на проблемы с…
Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики…
Ксения Собчак назвала высказывания Виктории Бони о коронавирусе «тупостью…
Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за…
«Семья вернула меня к жизни»: Иван Стебунов после расставания с Мариной Александровой полностью…
Ferrari представит два автомобиля в 2020…
Роскачество предупредило, как не стать жертвой мошенников на удаленной…
Просмотреть все новости