Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире

«Система была создана специалистами НПО «СПЛАВ» в Туле. Инженеры реализовали лучшие разработки в отрасли, оснастив боевую машину пусковой установкой, рассчитанной на боеприпасы двух калибров. РСЗО может использовать снаряды на 220 и 300 миллиметров. В условиях реального ведения боя данная особенность обеспечит постоянное наличие боеприпасов и их взаимозаменяемость. Скорость перезарядки системы также значительно выросла, так как снаряды хранятся в специальных пусковых контейнерах», - рассказал эксперт.





Реактивные снаряды, запущенные с РСЗО, могут поражать цели на расстоянии в 120 километров. Сейчас специалисты разрабатывают еще более дальнобойные боеприпасы, которые должны поступить на вооружение в следующем году. По словам Корякина, важной особенностью систем является их оснащение специальным оборудованием, включающим систему GPS, позволяющую производить наведение с максимальной точностью.«Ураган-1М» ранее описывалась во многих западных изданиях. По мнению европейских журналистов, система залпового огня пока не имеет аналогов в мире. Если российские инженеры сделают ее еще более функциональной, то РСЗО станет незаменимой при ведении боя в любых условиях.