ТОФ может получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца 2020 года





Модернизацией фрегата заняты специалисты «Дальзавода», расположенного во Владивостоке. Адмирал Сергей Авакянц лично осмотрел цеха предприятия и проводимую в них работу. «Маршал Шапошников» сойдет на воду после проведения испытаний.Фрегат, заложенный в 1983 году на заводе «Янтарь» (Прибалтика), получит новые кабельные трассы, валопроводы, ракетное оружие. 20% надстроек корабля демонтированы и обновлены. Проведен ремонт корпуса, оборудования и донно-забортной арматуры.Алексей Криворучко, занимающий пост замглавы Минобороны России, рассказал, что на судно установят современные пусковые установки, способные в будущем работать в тандеме с ракетами «Циркон».