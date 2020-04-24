ТОФ может получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца 2020 года
ТОФ может получить отправленный на ремонт известный фрегат проекта 1155 в конце года. Все работы по модернизации «Маршала Шапошникова» осуществляются исключительно по графику. Сведения предоставил представитель флота Николай Воскресенский.
Модернизацией фрегата заняты специалисты «Дальзавода», расположенного во Владивостоке. Адмирал Сергей Авакянц лично осмотрел цеха предприятия и проводимую в них работу. «Маршал Шапошников» сойдет на воду после проведения испытаний.
Фрегат, заложенный в 1983 году на заводе «Янтарь» (Прибалтика), получит новые кабельные трассы, валопроводы, ракетное оружие. 20% надстроек корабля демонтированы и обновлены. Проведен ремонт корпуса, оборудования и донно-забортной арматуры.
Алексей Криворучко, занимающий пост замглавы Минобороны России, рассказал, что на судно установят современные пусковые установки, способные в будущем работать в тандеме с ракетами «Циркон».
Модернизацией фрегата заняты специалисты «Дальзавода», расположенного во Владивостоке. Адмирал Сергей Авакянц лично осмотрел цеха предприятия и проводимую в них работу. «Маршал Шапошников» сойдет на воду после проведения испытаний.
Фрегат, заложенный в 1983 году на заводе «Янтарь» (Прибалтика), получит новые кабельные трассы, валопроводы, ракетное оружие. 20% надстроек корабля демонтированы и обновлены. Проведен ремонт корпуса, оборудования и донно-забортной арматуры.
Алексей Криворучко, занимающий пост замглавы Минобороны России, рассказал, что на судно установят современные пусковые установки, способные в будущем работать в тандеме с ракетами «Циркон».
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:16