Покинувшую «Дом-2» Александру Узерцову ждет штраф за нарушение карантина





Александра Узерцова покинула реалити-шоу и вернулась в своей родной город. Там бывшая участница телепроекта не стала сидеть 2 недели на карантине, а уже приступила к работе, которой занималась до прихода на «Дом-2». В беседе со своими поклонниками девушка заявила, что она находится в Пензе и делает маникюр всем желающим. Также Александра Узерцова отметила, что после ее участия в реалити-шоу отбоя от клиентов у нее нет, а места расписаны не несколько недель вперед.После такого заявления бывшую участницу «Дом-2» ждет штраф за нарушение карантина. Ведь после возвращения из Москвы Александра Узерцова должна была находиться на самоизоляции, а не сразу же приступать к работе. Пользователи Сети начали спрашивать девушку, не боится ли она принимать клиентов после того, как приехала из Москвы. Но экс-участница реалити-шоу ответила, что она чувствует себя хорошо, а значит полностью здорова.