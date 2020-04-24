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Комаровский перечислил условия снятия карантина

Доктор Евгений Комаровский рассказал об основных условиях снятия карантина. По его словам, больницы должны иметь возможность безопасно лечить всех пациентов с коронавирусом, имея достаточное количество тестов, защитной экипировки, мест в палатах и приборов ИВЛ.
Комаровский перечислил условия снятия карантина

«Перед врачом не должно быть выбора, кого из пациентов подключать к единственному аппарату искусственной вентиляции легких. Также страна должна иметь возможность при любых симптомах у человека сразу же проверить его на заражение коронавирусом. Нужно постоянно проводить мониторинг контактов пациента для того, чтобы снизить риск распространения заболевания. Еще одним важным условием снятия карантина является снижение количества новых заболевших», - рассказал Комаровский.

По словам доктора, власти должны проанализировать тенденцию новых случаев заражения в течение 14 дней. Именно из-за этого карантин каждый раз продлевают на две недели. В действительности выполнение всех вышеперечисленных условий возможно только в случае, если государство будет иметь в распоряжении достаточное количество качественных тестов.

Комаровский призвал обращать внимание не только на общие показатели по стране, но на соотношение положительных результатов анализов к отрицательным. Если выявленных случаев будет меньше 5 процентов, то можно будет говорить о возможной отмене карантина или о смягчении ограничений.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:39

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