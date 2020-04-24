В центре Кургана из-за аварии в субботу отключат холодную воду
В центре Кургана произошла коммунальная авария. Для устранения проблемы несколько домов в выходной, 25 апреля, останутся без воды. Ситуацию прокомментировали представители «Водного Союза».
В 09:00 подача холодной воды будет приостановлена на улице Гоголя 72/1, 109, 80, 76 и 78. После работ по врезке в водопровод, которые продлятся до 21:00, ресурсоснабжающая компания подключит услугу. Запастись питьевой водой рекомендовано жителям дома №57 по Пролетарской улице.
В Кургане почти все имеющиеся системы водоотведения и водоснабжения достигли высокой степени износа. Денежные средства на ремонт из бюджета не выделяются, более того, местные власти снизили тариф на воду, что привело к росту убытков «Водного Союза».
В 09:00 подача холодной воды будет приостановлена на улице Гоголя 72/1, 109, 80, 76 и 78. После работ по врезке в водопровод, которые продлятся до 21:00, ресурсоснабжающая компания подключит услугу. Запастись питьевой водой рекомендовано жителям дома №57 по Пролетарской улице.
В Кургане почти все имеющиеся системы водоотведения и водоснабжения достигли высокой степени износа. Денежные средства на ремонт из бюджета не выделяются, более того, местные власти снизили тариф на воду, что привело к росту убытков «Водного Союза».
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:58