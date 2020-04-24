Именинница Барбра Стрейзанд начала путь к славе с работы уборщицей





Стрейзанд, воспитывавшаяся в бедной семьей, с детства являлась объектом насмешек, поэтому пряталась дома и смотрела кино. Будущая звезда представляла себя героиней, покорившей мир своей красотой.Мать считала Стрейзанд «дурнушкой», поэтому пыталась помешать ее карьере в шоу-бизнесе. Сначала она устроилась в малоизвестный театр уборщицей, но постепенно стала получать небольшие эпизодические роли. После победы в музыкальном конкурсе исполнительницу пригласили работать в ночной клуб. Артистка выбрала экзотический образ, который пришелся по нраву представителям «Columbia Records», предложившим ей контракт.Благодаря поддержке пианиста Владзи Либераче певица стала выступать в Лас-Вегасе, а вскоре выпустила первый альбом «The Barbra Streisand Album», удостоившийся сразу двух статуэток «Грэмми». Всего артистка записала более 60 пластинок. В кино звезда дебютировала в 1968 году. За роль в «Смешной девочке» Стрейзанд получила «Оскара».