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"Он очень самоотвержен": Ольга Бузова рассказала Марьяне Ро об отношениях с Давидом Манукяном

Ольга Бузова рассказала Марьяне Ро об отношениях с Давидом Манукяном. Певица провела очередной прямой эфир, в котором обсудила жизнь на самоизоляции и подготовку к свадьбе.
"Он очень самоотвержен": Ольга Бузова рассказала Марьяне Ро об отношениях с Давидом Манукяном

«Вся страна знает достаточно о моей личной жизни. Даже первые отношения развивались на телевизионном проекте. После него я не боюсь огласки. Я привыкла к тому, что даже хорошие новости могут восприниматься людьми крайне скептически. Нужно научиться просто не реагировать на хейтеров, которых сейчас очень много. Давид смог мне доказать, что искренняя любовь существует», - рассказала Бузова.

По словам певицы, на момент знакомства с ней Манукян был уже достаточно известен, ввиду чего был готов даже скрывать отношения. Бузова же настояла на огласке, так как таинственность может породить еще больше слухов. Марьяна Ро в прямом эфире поддержала певицу и отметила, что в свое время прошла через аналогичные проблемы.

Бузова и Манукян сейчас живут вместе и придерживаются режима самоизоляции. По словам певицы, карантин перед свадьбой позволит им проверить чувства и научиться разделять бытовые проблемы. Бузова подчеркнула, что еще до самоизоляции Манукян показал себя очень самоотверженным. На момент знакомства он зарабатывал значительно меньше избранницы, но делал ей дорогостоящие подарки. По словам певицы, речь идет не о материальных ценностях, а о желании любимого человека сделать все для женщины.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:55

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