Александра Черно проговорилась, что остров на Сейшелах принадлежит одному из руководителей «Дом-2»





В последнее время Александра Черно стала часто отвечать на вопросы своих поклонников в социальных сетях. Беременная участница проекта считает, что ей можно говорить на любые темы и даже выдавать секреты руководителей «Дом-2». Недавно в беседе с фанатами жена Иосифа Оганесяна затронула тему Сейшельских островов. Пользователи Сети начали спрашивать, почему именно там проходят съемки реалити-шоу.Александра Черно проговорилась, что остров со съемочной площадкой принадлежит одному из руководителей «Дом-2». При этом беременная участница проекта не стала называть его имени, хотя подписчики буквально умоляли ее сказать, кому именно он принадлежит. Теперь пользователи Сети ждут реакции руководства реалити-шоу и думают, что Александру Черно оштрафуют за неосторожное высказывание.