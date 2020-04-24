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Шарика в новом сезоне "Простоквашино" озвучит Павел Деревянко

Павел Деревянко озвучит Шарика в новом сезоне мультсериала «Простоквашино» от «Союзмультфильма». Ранее пес уже говорил голосом актера в серии «Доить или не доить».
Шарика в новом сезоне "Простоквашино" озвучит Павел Деревянко

Последний выпуск сезона «Простоквашино» вышел несколько дней назад на официальном канале студии на YouTube. В пресс-центре «Союзмультфильма» рассказали, что все изменения актерского состава будут актуальны и для последующих серий. Ранее Шарика озвучивал музыкант Гарик Сукачев, но по неизвестным причинам он решил оставить проект.
Деревянко уже успел прокомментировать назначение. По словам актера, у него есть общие черты с Шариком, так как они оба отличаются наивностью и простотой. Деревянко проводил много времени в деревне в детском возрасте, из-за чего знает так называемый «диалект российской глубинки».
«После первого дня озвучивания я понял, что смогу привнести собственные нотки в голос легендарного детского персонажа. У нас очень много общего, хотя это звучит странно, так как речь идет о герое мультипликации. Годы, проведенные в деревне у бабушки, позволят реалистичнее передать настроения персонажа», - рассказал Деревянко.

По данным издания «Слово и Дело», в новом сезоне в будущих сериях также будут задействованы Иван Охлобыстин, Алексей Онежен и Антон Табаков. Родителей дяди Федора озвучат Юлия Меньшова и Андрей Тенетко.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:50

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