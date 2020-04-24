Шарика в новом сезоне "Простоквашино" озвучит Павел Деревянко

«После первого дня озвучивания я понял, что смогу привнести собственные нотки в голос легендарного детского персонажа. У нас очень много общего, хотя это звучит странно, так как речь идет о герое мультипликации. Годы, проведенные в деревне у бабушки, позволят реалистичнее передать настроения персонажа», - рассказал Деревянко.



