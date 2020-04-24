Владимир Яглыч стал соседом Павла Прилучного в Подмосковье
Владимир Яглыч, на днях ставший отцом во второй раз, обзавелся домом в Подмосковье. Актер теперь живет по соседству с Павлом Прилучным.
Яглыч предпочитает держать личную жизнь под семью замками. Актер длительное время утаивал свой роман с Антониной Паперной, а потом два года прятал от общественности лицо дочери Евы. На днях жена родила знаменитости сына.
К встрече наследника семейство подошло основательно. Пара решила, что в условиях карантина растить детей лучше за городом, и сменила 2-комнатную квартиру на берегу Истры на коттедж в поселке «Трувиль». В этом районе недвижимость очень дорогая. Стоимость домов стартует от 50 млн рублей. К примеру, Прилучный брал жилье в ипотеку.
Коттеджный городок расположен в живописном месте с развитой инфраструктурой. Рядом имеются детские площадки, рестораны, премиальный фитнес-клуб, озеро с водопадом. Яглыч с супругой выбрали поселок за прекрасную экологию, передает «СтарХит».
Яглыч предпочитает держать личную жизнь под семью замками. Актер длительное время утаивал свой роман с Антониной Паперной, а потом два года прятал от общественности лицо дочери Евы. На днях жена родила знаменитости сына.
К встрече наследника семейство подошло основательно. Пара решила, что в условиях карантина растить детей лучше за городом, и сменила 2-комнатную квартиру на берегу Истры на коттедж в поселке «Трувиль». В этом районе недвижимость очень дорогая. Стоимость домов стартует от 50 млн рублей. К примеру, Прилучный брал жилье в ипотеку.
Коттеджный городок расположен в живописном месте с развитой инфраструктурой. Рядом имеются детские площадки, рестораны, премиальный фитнес-клуб, озеро с водопадом. Яглыч с супругой выбрали поселок за прекрасную экологию, передает «СтарХит».