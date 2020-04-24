АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Lexus GS350 получил версию Black Line Special…
EUR 81.15 USD 75.13
Курс валют на 24.04.2020

Альбина Джанабаева назвала себя "царицей полей и огородов"

Альбина Джанабаева опубликовала на странице в Instagram несколько архивных фотографий, сделанных в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". В комментарии исполнительница назвала себя "царицей полей и огородов".
Альбина Джанабаева назвала себя "царицей полей и огородов"

Находясь на карантине, Альбина Джанабаева не забывает про своих преданных поклонников и регулярно в социальных сетях публикует фотографии и видео. Сегодня исполнительница показала несколько снимков, сделанных в рамках одной из фотосессий, проходившей на мосту возле речки. На фото знаменитость запечатлена в красном платье. В комментарии Альбина Джанабаева просто написала: "Царица полей и огородов".

Пользователи Сети высоко оценили юмор исполнительницы. Они оставили множество комплиментов знаменитости. Некоторые написали, что на самом дела Альбина Джанабаева "царица красоты, обаяния и пения". Также подписчики восхитились стильным нарядом, который выбрала знаменитость для очередной фотосессии. За несколько минут публикация певицы набрала более 2 100 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией на карантине собирает пазлы из семейного…
Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в…
Олег Винник о беременности невесты: «Просто рубашка…
Комаровский перечислил условия снятия…
Канье Уэст решил предоставить свободу Ким Кардашьян и уехал с детьми на ранчо в…
Ученые: Начал разрушаться крупнейший айсберг Антарктиды…
ТОФ может получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца 2020…
Покинувшую «Дом-2» Александру Узерцову ждет штраф за нарушение…
Российский профессор Петр Чумаков рассказал о "безумных" исследованиях учёных из Китая с…
Именинница Барбра Стрейзанд начала путь к славе с работы…
В центре Кургана из-за аварии в субботу отключат холодную…
"Он очень самоотвержен": Ольга Бузова рассказала Марьяне Ро об отношениях с Давидом…
Nissan разработал бумажные модели 370Z для борьбы со скукой на…
Владимир Яглыч стал соседом Павла Прилучного в…
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии…
Полина Гагарина рассмешила поклонников шуточным видеороликом про уборку…
Александра Черно проговорилась, что остров на Сейшелах принадлежит одному из руководителей…
Специалисты ВШЭ рассказали о риске заражения COVID-19 из-за…
Рита Дакота отметила праздник дочери с бывшим мужем и новым…
Россия стала шестой страной мира по числу новых миллиардеров по версии…
Альбина Джанабаева назвала себя "царицей полей и…
Пользователи OnePlus 8 Pro начали жаловаться на проблемы с…
Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики…
Ксения Собчак назвала высказывания Виктории Бони о коронавирусе «тупостью…
Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за…
«Семья вернула меня к жизни»: Иван Стебунов после расставания с Мариной Александровой полностью…
Ferrari представит два автомобиля в 2020…
Роскачество предупредило, как не стать жертвой мошенников на удаленной…
Просмотреть все новости