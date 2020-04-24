Альбина Джанабаева назвала себя "царицей полей и огородов"

Находясь на карантине, Альбина Джанабаева не забывает про своих преданных поклонников и регулярно в социальных сетях публикует фотографии и видео. Сегодня исполнительница показала несколько снимков, сделанных в рамках одной из фотосессий, проходившей на мосту возле речки. На фото знаменитость запечатлена в красном платье. В комментарии Альбина Джанабаева просто написала: "Царица полей и огородов".Пользователи Сети высоко оценили юмор исполнительницы. Они оставили множество комплиментов знаменитости. Некоторые написали, что на самом дела Альбина Джанабаева "царица красоты, обаяния и пения". Также подписчики восхитились стильным нарядом, который выбрала знаменитость для очередной фотосессии. За несколько минут публикация певицы набрала более 2 100 лайков.