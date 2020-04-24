Ученые: Начал разрушаться крупнейший айсберг Антарктиды А-68





На данный момент большая глыба начала движение в сторону Антарктического полуострова. Кусок А-68 вошел в теплое течение, которое, вероятнее всего, принесет его в Южную Атлантику. Уменьшаться в размерах самый крупный айсберг планеты начал летом 2017 года, а его площадь составляет 5800 кв. км. Ученые убеждены, что новый разлом айсберга приведет к его дальнейшему разрушению. По словам профессора Адриана Лакмана, отдельные фрагменты А-68 останутся на Земле на длительный период.По своей форме крупнейший айсберг напоминает лист бумаги, так как он широкий, но очень тонкий. Название глыбе дали из-за того, что она оторвалась в акватории Уэдделла от ледника Ларсен С. Ученые присвоили ей обозначение А, а 68 означает номер по порядку. Изначально параметры айсберга были около 6000 кв. км, а толщина 190 метров. Пару месяцев он стоял на месте, но недавно набрал скорость и теперь дрейфует. На данный момент глыба проходит вблизи Оркнейских островов. Ученые предполагают, что она достигнет Сандвичевых островов.Крупнейшим в истории человечества был айсберг В15, площадь которого составляла 11 тысяч квадратных километров. От шельфа Росса он откололся 200 лет назад. Ученые наблюдают за такими большими ледовыми объектами, так как они представляют опасность для судов. Ледники фотографируют со спутников, делая выводы об их дальнейшей передвижении.