Nissan разработал бумажные модели 370Z для борьбы со скукой на карантине
Концерн Nissan разработал бумажные копии для модели 370Z. Набор для творчества позволит людям побороть скуку на карантине, введенном для предотвращения распространения коронавируса.
Многие мировые компании содействуют самоизоляции, выпуская раскраски для взрослых и детей, меняя свои старые эмблемы. К примеру, в BMW создали оригинальные настольные игры и головоломки, а Toyota и Mazda перенесли свои ретро-модели на бумагу.
Nissan перенял опыт конкурентов и представил бумажные модели 370Z Nismo. Файл в формате PDF доступен для скачивания на сайте концерна. Автомобиль прорисован в мельчайших подробностях и должен понравиться любителям оригами. Бумажные копии подготовлены почти на весь модельный ряд бренда, в том числе на фургоны и коммерческие машины.
Многие мировые компании содействуют самоизоляции, выпуская раскраски для взрослых и детей, меняя свои старые эмблемы. К примеру, в BMW создали оригинальные настольные игры и головоломки, а Toyota и Mazda перенесли свои ретро-модели на бумагу.
Nissan перенял опыт конкурентов и представил бумажные модели 370Z Nismo. Файл в формате PDF доступен для скачивания на сайте концерна. Автомобиль прорисован в мельчайших подробностях и должен понравиться любителям оригами. Бумажные копии подготовлены почти на весь модельный ряд бренда, в том числе на фургоны и коммерческие машины.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:52