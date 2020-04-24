Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

«Мошенники снова начали использовать холодные звонки. Чаще всего жертвами преступников становятся пенсионеры, которые ведутся на громкие предложения выиграть приз или получить большую скидку. Кроме того, мошенники часто представляются сотрудниками ведомств и просят передать паспортные данные. Их достаточно для того, чтобы взять на имя жертвы кредит в режиме онлайн», - сообщили в ЦБ.





Некоторые банки давно перешли на сложную систему аутентификации клиента. Если он заходит в приложение для банкинга с ранее не используемого IP-адреса, верификация в обязательном порядке проводится через привязанный к счету телефон.В пресс-центре одного из российских банков отметили, что чаще всего мошенники выманивают реквизиты карты по телефону. На фоне активизации преступников кредитная организация сразу же разослала всем клиентам сообщения о том, что передавать номера карт или пароли запрещено, так как сотрудники не имеют права получать доступ к такой информации.В банке ВТБ отметили, что с начала года активность мошенников увеличилась примерно на 15 процентов. Нередко преступники присылают людям пенсионного возраста сообщения о том, что они стали победителями в некоем конкурсе, но для получения приза необходимо отправить в ответ номер карты и пароль. Эксперты кредитной организации напоминают, что передавать соответствующие данные третьим лицам нельзя, даже если речь идет о сотрудниках банка.